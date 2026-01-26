Трудовым мигрантам подготовили новые медпроверки

Правительство России расширит список инфекционных заболеваний, для которых трудовые мигранты обязаны проходить обследования, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Решение было принято по инициативе фракции «Единая Россия», которую поддержали премьер-министр Михаил Мишустин и члены кабинета министров на встрече с депутатами, передает ТАСС.

Мы договорились о том, что правительство подготовит качественные подзаконные нормативные акты и расширит перечень инфекционных заболеваний, по которым будут проводиться обязательные исследования для иностранных лиц, которые планируют осуществлять трудовую деятельность, — сказала Яровая.

Ранее в ЛДПР разработали законопроект, который может запретить трудовым мигрантам менять работодателя в первые 12 месяцев работы в России. Согласно инициативе, при досрочном расторжении договора без уважительной причины патент будет аннулирован, а иностранец — обязан покинуть страну, если в течение 30 дней не найдет нового работодателя.

До этого стало известно, что, по данным на 2025 год, число мигрантов, работающих в России по патенту, выросло на 185 тыс. человек и достигло почти 2,3 млн. Самыми популярными регионами для трудовой миграции стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Наименьшее количество иностранцев зафиксировано в Ненецком автономном округе и на Чукотке.