Проведение трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби без лидеров Европы является позитивным сигналом для мирного урегулирования, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, такой формат повышает шансы на продуктивный диалог.

Проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби — очень позитивный сигнал. Ссылаясь на американцев и Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru), важно отметить, что не Москва срывала мирные переговоры с 2022 года, а именно Киев. И правильно, что США делали ставку на трехсторонний формат диалога, нежели на включение туда Европы. Как показывает практика, британцы срывали все, что можно было срывать с 2022 года. Очень хорошо, что пока ЕС активно не принимает участия в урегулировании, есть какая-то такая слабая надежда на скорейшее решение конфликта и закрепление уже непосредственно политики восстановления тех регионов и тех субъектов, которые пострадали в ходе боевых действий. Это очень важный момент, — пояснил Самонкин.

Ранее помощник президента РФ Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков заявил, что достижение долгосрочного мира на Украине невозможно без урегулирования территориального вопроса. По его словам, эта позиция была вновь подтверждена в ходе переговоров российского лидера с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом.