Экс-нардеп ответил, чьей отмашки ждет Зеленский на переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не примет серьезных решений по переговорному процессу с США и Россией без консультации с Британией, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он подчеркнул, что украинский политик несамостоятелен в принятии таких решений.

Я думаю, Зеленский просто тянет время по переговорному процессу, потому что несамостоятелен в принятии решений. Я думаю, ему нужна как минимум позиция Британии по этому вопросу, потому что он на сегодняшний день фактически полностью зависим от Лондона. Его цель — затянуть переговорный процесс, не принимать никаких быстрых решений без консультации с британской стороны, — высказался Килинкаров.

Он отметил, что ситуация, которая складывается в сфере энергетики на Украине, для Зеленского очень критична. По словам экс-нардепа, это серьезный вызов Киеву, на который надо каким-то образом реагировать.

Я думаю, основная цель этих переговоров для Зеленского — добиться энергетического перемирия в любом виде. Для него это крайне критичная история. Я все-таки склоняюсь к тому, что решение в отношении вывода украинских войск теоретически вполне может быть принято, — заключил Килинкаров.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Зеленский находится на грани срыва из-за сильного давления со стороны Вашингтона после саммита в Давосе. По его словам, переговоры шли между двумя «старшими партнерами» — Россией и США, а Украине пришлось принимать их условия.