Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой

Эпоха, когда Соединенные Штаты несли основное бремя обеспечения безопасности Европы, подошла к концу, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европейского парламента. По его словам, сегодня регион сталкивается с «реальными и долгосрочными вызовами», передает РИА Новости.

Мы сталкиваемся прямо сейчас с реальными и долгосрочными вызовами нашей безопасности. <...> Потому что время, когда мы удобно позволяли США нести большую часть бремени за нашу общую безопасность, просто закончилось, — убежден Рютте.

Ранее генсек НАТО встретился с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили вопрос Гренландии. Как отметили журналисты Financial Times, в ходе беседы Рютте придерживался тактики субмарины. Он старался не говорить лишнего, чтобы расположить к себе республиканца.

До этого Рютте призвал европейские страны сосредоточиться на увеличении военных расходов и численности армий. Он также посоветовал не беспокоиться о долгосрочных последствиях, включая вопрос Гренландии.