Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 18:18

Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Эпоха, когда Соединенные Штаты несли основное бремя обеспечения безопасности Европы, подошла к концу, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время дискуссии с депутатами комитета по иностранным делам Европейского парламента. По его словам, сегодня регион сталкивается с «реальными и долгосрочными вызовами», передает РИА Новости.

Мы сталкиваемся прямо сейчас с реальными и долгосрочными вызовами нашей безопасности. <...> Потому что время, когда мы удобно позволяли США нести большую часть бремени за нашу общую безопасность, просто закончилось, — убежден Рютте.

Ранее генсек НАТО встретился с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили вопрос Гренландии. Как отметили журналисты Financial Times, в ходе беседы Рютте придерживался тактики субмарины. Он старался не говорить лишнего, чтобы расположить к себе республиканца.

До этого Рютте призвал европейские страны сосредоточиться на увеличении военных расходов и численности армий. Он также посоветовал не беспокоиться о долгосрочных последствиях, включая вопрос Гренландии.

НАТО
Марк Рютте
Европа
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе ввели новые ограничения для российских дипломатов
ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше
Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова
«Проблемы есть»: Рютте оправдал политику Трампа в отношении Гренландии
Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине
«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева
В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов
Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы
Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки
Простой салат цезарь с курицей: пошаговый рецепт
Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно
В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны
«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак
Быстро и просто — рецепт самого нежного теста для вареников без воды
Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят
«Все сложно»: как живут приморцы, которых 30 лет назад перепутали в роддоме
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.