Генсек НАТО дал Европе жесткий совет по поводу США и Гренландии Рютте призвал Европу увеличить военные расходы и не беспокоиться о Гренландии

Генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны сосредоточиться на увеличении военных расходов и численности армий. В интервью Bloomberg TV, комментируя раскол в Альянсе, он также посоветовал не беспокоиться о долгосрочных последствиях, включая вопрос Гренландии.

Я скажу европейским коллегам — займитесь реализацией соглашения в Гааге (о повышении военных расходов НАТО c 2% до 5% ВВП. — NEWS.ru). Разворачивайте военные производства, утверждайте оборонные бюджеты, увеличивайте количество людей в форме — это главное, — сказал Рютте.

Генсек отметил лидирующую роль Германии, которая к 2029 году будет тратить на оборону на €90 млрд (6,8 трлн рублей) в год больше, чем в 2021 году, и указал, что европейская военно-промышленная база по сравнению с американской остается очень маленькой и ее необходимо «накачать». В качестве ключевого направления он назвал поддержку Украины, призвав сосредоточиться на этом, а не на отдаленных геополитических последствиях.

Ранее стало известно, что Рютте не предлагал президенту США Дональду Трампу компромиссных решений по поводу Гренландии. В то же время, по словам главы Белого дома, стороны во время встречи в Давосе обсуждали контуры сделки по этому острову.