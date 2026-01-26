«Жизнь моя сложилась бестолково»: Волочкова со сцены рассказала о мужчинах

Балерина Анастасия Волочкова зачитала со сцены стихотворение о себе, автором которого выступает Андрей «Орлуша» Орлов — российский поэт, сценарист и продюсер, сообщает MK.RU. Особое внимание знаменитость уделила любимому четверостишию певца Николая Баскова.

Я — Анастасия Волочкова, папа мой — Порфирий Волочков, жизнь моя сложилась бестолково: я влюбляюсь только в мудаков, — процитировала балерина.

В стихотворении прослеживается внутреннее противоречие между высокой духовной привязанностью балерины к искусству и откровенно прагматичным, циничным подходом в личных отношениях. Волочкова признается в роковом влечении к неподходящим мужчинам, которых она «разводила как норок».

Произведение содержит ненормативную лексику. Несмотря на это, зрители, оценив иронию и экспрессию исполнения Волочковой, ответили на ее номер громкими аплодисментами.

Ранее Волочкова назвала недостоверной информацию о задолженности по коммунальным платежам за квартиру в центре Москвы. Знаменитость заявила, что отслеживает платежи в приложении «Госуслуги». По ее словам, в этой квартире живет ее «близкий человек», который исправно оплачивает счета.