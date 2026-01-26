Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 18:14

«Жизнь моя сложилась бестолково»: Волочкова со сцены рассказала о мужчинах

Волочкова со сцены прочитала стихотворение о себе автора Андрея Орлова

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Балерина Анастасия Волочкова зачитала со сцены стихотворение о себе, автором которого выступает Андрей «Орлуша» Орлов — российский поэт, сценарист и продюсер, сообщает MK.RU. Особое внимание знаменитость уделила любимому четверостишию певца Николая Баскова.

Я — Анастасия Волочкова, папа мой — Порфирий Волочков, жизнь моя сложилась бестолково: я влюбляюсь только в мудаков, — процитировала балерина.

В стихотворении прослеживается внутреннее противоречие между высокой духовной привязанностью балерины к искусству и откровенно прагматичным, циничным подходом в личных отношениях. Волочкова признается в роковом влечении к неподходящим мужчинам, которых она «разводила как норок».

Произведение содержит ненормативную лексику. Несмотря на это, зрители, оценив иронию и экспрессию исполнения Волочковой, ответили на ее номер громкими аплодисментами.

Ранее Волочкова назвала недостоверной информацию о задолженности по коммунальным платежам за квартиру в центре Москвы. Знаменитость заявила, что отслеживает платежи в приложении «Госуслуги». По ее словам, в этой квартире живет ее «близкий человек», который исправно оплачивает счета.
Анастасия Волочкова
балерины
стихи
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции
Полиция арестовала пастора, который 10 лет насиловал прихожанок
Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой
Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте
Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак
Политолог раскрыл, кто пытается разжечь гражданский конфликт в США
Машина скорой помощи в российском регионе стала целью ВСУ
Объявлены сроки нового этапа переговоров России, США и Украины
В Донбассе ограбили церковь
Рютте признал зависимость Евросоюза от США в ключевом вопросе
«Будем надеяться на здравомыслие»: депутат о запрете ЕС на импорт газа РФ
Члены Евросоюза отправились в суд из-за запрета российского газа
Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой
Онищенко оценил шансы создания вакцины против опасного вируса из Индии
Сына утопила, а дочь хотела забить камнем: в чем обвиняют Александру Шалину
Названа главная опасность переданных ВСУ французских дронов Rodeur
«Жизнь моя сложилась бестолково»: Волочкова со сцены рассказала о мужчинах
В Госдуме ответили на вопрос о новых налогах для самозанятых
Ребенок пострадал из-за взрыва «газовой бомбы на колесах»
Россиянин поел корм для попугаев и лишился прав
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.