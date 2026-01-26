Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 18:05

Психолог объяснила, каких девушек называют «пикми»

Психолог Суворова: термин «пикми» используют для девушек, которые хотят внимания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Термин «пикми» используют для обозначения девушек, которые стремятся получить внимание, рассказала «Радио 1» психолог Виктория Суворова. Она отметила, что важно обращать внимание на мотив, а не на внешние признаки.

Разница заключается в том, что для «пикми» это инструмент, которым она пользуется для получения внимания. Для обычной девушки это просто выражение своей потребности, — рассказала Суворова.

Психолог подчеркнула, что целью такого поведения является получение одобрения из страха отвержения или других токсичных детских установок. По ее словам, часто такое поведение строится на конкуренции и унижении других.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что употребление слова «кринж» в деловой переписке может испортить впечатление о компании и стать основанием для дисциплинарного взыскания. Он подчеркнул, что внутренний регламент организации также может требовать от работника делового стиля при переговорах.

