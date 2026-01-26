Психолог объяснила, каких девушек называют «пикми»

Термин «пикми» используют для обозначения девушек, которые стремятся получить внимание, рассказала «Радио 1» психолог Виктория Суворова. Она отметила, что важно обращать внимание на мотив, а не на внешние признаки.

Разница заключается в том, что для «пикми» это инструмент, которым она пользуется для получения внимания. Для обычной девушки это просто выражение своей потребности, — рассказала Суворова.

Психолог подчеркнула, что целью такого поведения является получение одобрения из страха отвержения или других токсичных детских установок. По ее словам, часто такое поведение строится на конкуренции и унижении других.

