19 сентября 2025 в 05:30

Юрист ответил, в каком случае сотрудника могут уволить за слово «кринж»

Юрист Русяев: сотрудника могут уволить за сленг в официальной переписке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сленг в деловой переписке может испортить впечатление о компании и стать основанием для дисциплинарного взыскания, в частности увольнения сотрудника, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он подчеркнул, что внутренний регламент организации также может требовать от работника делового стиля при переговорах. При этом, по его словам, Трудовой кодекс РФ не допускает денежных штрафов за манеру речи.

Молодые работники все чаще используют в деловой среде слова вроде «кринж» или «краш». Сленг в деловой переписке может испортить впечатление о компании и стать основанием для дисциплинарного взыскания, но не штрафа. Трудовой кодекс РФ устанавливает закрытый перечень дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение по установленным основаниям. Внутренние регламенты и кодексы поведения компании способны требовать от работников делового стиля при переговорах, подготовке документов или переписке. Работодатель вправе указать, что использование жаргона недопустимо в официальных коммуникациях, но последствия за это будут нефинансовыми, — пояснил Русяев.

Также юрист указал, что молодежный сленг не приравнивается к ненормативной лексике. В частности, по его словам, слова «кринж» или «краш» не являются нецензурными и не подпадают под определение брани.

Важно отметить, что молодежный сленг не равен ненормативной лексике. В юридическом смысле под ненормативной понимается исключительно нецензурная брань, которая влечет не только дисциплинарное взыскание, но и административную ответственность. Слова «кринж» или «краш» не подпадают под это определение, и называть их бранью неправомерно, — резюмировал Русяев.

Ранее карьерный консультант Зилина Султанова заявила, что обратная связь работодателя с сотрудником поможет снизить риск увольнений осенью. По ее словам, после летнего отпуска многие переосмысливают карьеру и им нужна поддержка со стороны компании.

