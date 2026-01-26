Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 18:13

В Госдуме ответили на вопрос о новых налогах для самозанятых

Депутат Исаев: самозанятые не будут облагаться новыми налогами до 2028 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Самозанятые не будут облагаться новыми налогами вплоть до окончания эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход в 2028 году, сообщил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. С соответствующим заявлением он выступил по итогам встречи с премьером Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

До завершения эксперимента, который касается самозанятых, никаких дополнительных решений, которые бы обернулись фискальной нагрузкой для самозанятых, для лиц, привлекающих их к работе, платформ, приниматься им не будет, — сказал он.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что число самозанятых в России выросло до 15,43 млн человек к концу 2025 года. При этом он отметил, что в 2022 году этот показатель составлял 6,32 млн.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что для получения права на оплачиваемые больничные, начиная с 2026 года, самозанятым следует добровольно зарегистрироваться в Социальном фонде и вносить страховые взносы. Первые выплаты по временной нетрудоспособности станут доступны после полугода уплаты взносов.

Госдума
самозанятые
налоги
эксперименты
