Число самозанятых в России выросло вдвое с 2022 года Экономист Балынин: число самозанятых в России выросло до 15,43 млн человек

Число самозанятых в России выросло до 15,43 млн человек к концу 2025 года, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин. При этом он отметил, что в 2022 году этот показатель составлял 6,32 млн.

Режим самозанятости пользуется активным вниманием со стороны россиян: в России уже более 15 млн самозанятых, — сказал Балынин.

Эксперт добавил, что налоговый режим для самозанятых в 2026 году остается прежним. Они должны выплачивать налог по ставкам 4% или 6% в зависимости от контрагента.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что для получения права на оплачиваемые больничные начиная с 2026 года самозанятым следует добровольно зарегистрироваться в Социальном фонде и вносить страховые взносы. Первые выплаты по временной нетрудоспособности станут доступны после полугода уплаты взносов.

До этого член ОП РФ Евгений Машаров сообщил, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий для семей с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат. Кроме того, повышение затронет также минимальную зарплату.