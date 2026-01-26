Ребенок пострадал из-за взрыва «газовой бомбы на колесах»

Во дворе многоэтажного дома в Тюмени произошел взрыв газа в салоне автомобиля, в результате чего пострадала девочка, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он рассказал, что в машине находились папа с дочкой.

В сети сегодня разошлись шокирующие кадры. В Тюмени, в автомобиле, где находились папа с дочкой, произошел хлопок газовоздушной смеси <...> К счастью, обошлось без трагических последствий. По информации медиков, состояние девочки — средней степени тяжести, угрозы жизни нет, — написал руководитель.

По предварительной версии, в салоне автомобиля Volkswagen Polo из-за утечки скопилось большое количество газа. В момент, когда водитель сел в машину и попытался ее завести, прогремел взрыв. Сила взрыва была такой, что дверь со стороны водителя заклинило. Однако мужчина смог быстро выбраться, перебравшись через пассажирское сиденье.

Ранее пять человек пострадали в Татарстане из-за взрыва газа, который произошел в одном из гаражей. Инцидент случился на территории гаражного кооператива «Гудок». В момент взрыва находившиеся в гараже люди занимались приготовлением плова. Они не смогли вовремя заметить утечку газа. Вещество постепенно накопилось в замкнутом пространстве, что в конечном итоге привело к мощной детонации.