Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 18:09

Ребенок пострадал из-за взрыва «газовой бомбы на колесах»

Девочка пострадала из-за взрыва машины во дворе в Тюмени

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во дворе многоэтажного дома в Тюмени произошел взрыв газа в салоне автомобиля, в результате чего пострадала девочка, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он рассказал, что в машине находились папа с дочкой.

В сети сегодня разошлись шокирующие кадры. В Тюмени, в автомобиле, где находились папа с дочкой, произошел хлопок газовоздушной смеси <...> К счастью, обошлось без трагических последствий. По информации медиков, состояние девочки — средней степени тяжести, угрозы жизни нет, — написал руководитель.

По предварительной версии, в салоне автомобиля Volkswagen Polo из-за утечки скопилось большое количество газа. В момент, когда водитель сел в машину и попытался ее завести, прогремел взрыв. Сила взрыва была такой, что дверь со стороны водителя заклинило. Однако мужчина смог быстро выбраться, перебравшись через пассажирское сиденье.

Ранее пять человек пострадали в Татарстане из-за взрыва газа, который произошел в одном из гаражей. Инцидент случился на территории гаражного кооператива «Гудок». В момент взрыва находившиеся в гараже люди занимались приготовлением плова. Они не смогли вовремя заметить утечку газа. Вещество постепенно накопилось в замкнутом пространстве, что в конечном итоге привело к мощной детонации.

взрывы
машины
газ
Тюмень
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции
Полиция арестовала пастора, который 10 лет насиловал прихожанок
Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой
Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте
Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак
Политолог раскрыл, кто пытается разжечь гражданский конфликт в США
Машина скорой помощи в российском регионе стала целью ВСУ
Объявлены сроки нового этапа переговоров России, США и Украины
В Донбассе ограбили церковь
Рютте признал зависимость Евросоюза от США в ключевом вопросе
«Будем надеяться на здравомыслие»: депутат о запрете ЕС на импорт газа РФ
Члены Евросоюза отправились в суд из-за запрета российского газа
Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой
Онищенко оценил шансы создания вакцины против опасного вируса из Индии
Сына утопила, а дочь хотела забить камнем: в чем обвиняют Александру Шалину
Названа главная опасность переданных ВСУ французских дронов Rodeur
«Жизнь моя сложилась бестолково»: Волочкова со сцены рассказала о мужчинах
В Госдуме ответили на вопрос о новых налогах для самозанятых
Ребенок пострадал из-за взрыва «газовой бомбы на колесах»
Россиянин поел корм для попугаев и лишился прав
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.