26 января 2026 в 18:09

Россиянин поел корм для попугаев и лишился прав

Петербуржец связал пьяное ДТП с наркотиками в корме для попугаев

Водителя из Санкт-Петербурга лишили прав за езду в состоянии опьянения, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Мужчина утверждал, что положительный тест на наркотики вызвал корм для попугаев, который он съел после ДТП.

Авария произошла в октябре прошлого года, когда Сергей Тетерин на «УАЗе» попал в аварию в Ломоносове. Он заявил, что сотрудники ДПС добирались до места около 16 часов, и за это время он успел замерзнуть и проголодаться, поэтому съел корм, лежавший в салоне машины.

Суд не принял его доводы, но экспертиза не обнаружила запрещенных веществ в образцах корма. По итогам разбирательства водителя лишили прав на один год и семь месяцев и оштрафовали на 45 тыс. рублей.

Ранее четыре человека погибли в крупном ДТП с участием не менее десяти машин на трассе в Чистопольском районе Татарстана. Авария произошла на платном участке дороги Казань — Альметьевск, также есть пострадавшие. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не обеспечили безопасность.

