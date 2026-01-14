Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 05:15

Зоопсихолог ответила, почему кошки любят недорогие корма вместо премиум

Зоопсихолог Капустина: кошки любят недорогие корма из-за ароматизаторов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Кошки предпочитают недорогие корма из-за насыщенности ароматизаторами, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, бюджетный продукт может вызвать у питомца привыкание, что впоследствии приведет к неприятию премиального питания.

Важно читать состав корма. В недорогих кормах, как правило, процент содержания мяса достаточно низкий, мало витаминов и минералов, но за счет ароматизаторов вкус для кошки очень привлекательный. В премиум-кормах состав более сбалансированный, они лучше усваиваются, но зачастую бывает так, что питомец привык к искусственным добавкам и натуральный состав ему не нравится. Если проводить аналогии с человеческой пищей, это как фастфуд и правильное питание — все знают, что каша полезна, но время от времени очень хочется картошки фри, — пояснила Капустина.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что неправильное хранение корма для домашних животных может вызвать отравление. По его словам, оставлять еду для питомцев необходимо в сухом темном месте, подальше от труб и батарей.

