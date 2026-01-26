Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 18:04

Мать 18-летней самбистки из Воронежа отвергла главную версию ее гибели

Мать 18-летней самбистки из Воронежа Лалачкиной отвергла версию о суициде дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мать погибшей воронежской самбистки Александры Лалачкиной Евгения Афанасьева заявила, что не верит в версию о самоубийстве спортсменки. В разговоре с РЕН ТВ она заявила, что ее дочь была уравновешенной и спокойной.

У нее все было хорошо. Она абсолютно уравновешенная, спокойная. Разумная девочка, — отметила женщина.

По ее словам, в роковой вечер Лалачкина находилась в общежитии с подругой, а затем сказала, что едет домой. Женщина не знает подробностей обнаружения тела. Она также обратила внимание на участившиеся в Воронеже случаи исчезновения несовершеннолетних и указала на возможную связь между этими происшествиями.

Ранее в Воронеже нашли мертвой 18-летнюю самбистку Александру Лалачкину, пропавшую 22 января. Девушка уехала из дома на своем автомобиле Mercedes, после чего ее местонахождение было неизвестно.

До этого спасатели нашли тело 60-летнего мужчины, провалившегося на автомобиле под лед на реке Лене в Якутске. В службе спасения Якутии уточнили, что, по предварительным данным, в затонувшем транспорте были два человека, в том числе один ребенок. При этом погибший мужчина смог выплыть, но спастись ему не удалось.

