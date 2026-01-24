Пропавшую в Воронеже 18-летнюю спортсменку нашли мертвой

В Воронеже найдена мертвой 18-летняя самбистка Александра Лалачкина, пропавшая два дня назад, сообщает РЕН ТВ. Девушка уехала из дома на своем автомобиле Mercedes 22 января, после чего ее местонахождение было неизвестно.

Тело спортсменки, находившееся недалеко от ее машины, было обнаружено в микрорайоне Придонский. Обстоятельства смерти устанавливаются, пока неизвестно, была ли она насильственной. Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели девушки.

