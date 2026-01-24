Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 18:36

Пропавшую в Воронеже 18-летнюю спортсменку нашли мертвой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Воронеже найдена мертвой 18-летняя самбистка Александра Лалачкина, пропавшая два дня назад, сообщает РЕН ТВ. Девушка уехала из дома на своем автомобиле Mercedes 22 января, после чего ее местонахождение было неизвестно.

Тело спортсменки, находившееся недалеко от ее машины, было обнаружено в микрорайоне Придонский. Обстоятельства смерти устанавливаются, пока неизвестно, была ли она насильственной. Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели девушки.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тело 60-летнего мужчины, провалившегося на автомобиле под лед на реке Лене в Якутске. В службе спасения Якутии уточнили, что, по предварительным данным, в затонувшем транспорте были два человека, в том числе один ребенок. При этом погибший мужчина смог выплыть, но спастись ему не удалось.

До этого в Иркутске тренер Андрей Александрович спас семилетнего ребенка из охваченного огнем автомобиля на парковке у спорткомплекса. Заметив дым из-под капота, мужчина мгновенно бросился на помощь, однако заклинившие из-за пожара двери не поддавались. Разбить стекло ногами не удалось, поэтому тренер позвал на помощь прохожих, а затем ударил молотком, чтобы попасть в салон.

