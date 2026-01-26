На Украине выбрали самое популярное слово 2025 года Слово «переговоры» на Украине было признано самым популярным в 2025 году

На Украине слово «переговоры» стало самым часто употребляемым в 2025 году, заявили представители словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово». В материале проекта поясняется, что это слово было в центре общественного внимания на протяжении всех 12 месяцев.

Такой интерес был связан с активностью нового президента США Дональда Трампа, который в ходе избирательной кампании обещал завершить конфликт в течение суток. Еще одним важным словом прошедшего года, по версии словаря, стало слово «Мидас». Так называется антикоррупционная операция, которую совместно провели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Расследование было связано с раскрытием крупной коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины. Среди фигурантов дела — бизнесмен Тимур Миндич, соратник президента Владимира Зеленского, а также несколько членов украинского правительства.

Что касается предыдущего, 2024 года, то самым популярным словом тогда было признано «бусификация». Этот термин используется для обозначения принудительной мобилизации.

Ранее Институт русского языка имени Пушкина заявил, что самыми употребительными словами 2025 года в русском языке стали существительные, связанные с информационными технологиями. В список наиболее популярной лексики вошли такие термины, как «нейросеть», «ИИ» (искусственный интеллект), «промпт», «алгоритмы», «технологии» и «данные».