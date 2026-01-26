Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 18:08

Россиянин напился, облил жену бензином и поджег ее

Жителя Тувы задержали за поджег супруги в алкогольном опьянении

Житель села Мугур-Аксы Монгун Тайгинского района в Туве обвиняется в покушении на супругу, сообщили в управлении Следственного комитета России по республике. Предполагается, что мужчина поссорился с женой, облил ее бензином и поджег. Сам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Россиянина уже задержали.

По версии следствия, 25 января в частном доме по улице Ветеринарной села Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с супругой, облив ее бензином, поджег, — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. При этом его супруга выжила, женщину доставили в больницу с термическими ожогами. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении мужа пострадавшей.

Ранее в Москве подросток поджег кинозал в одном из торговых центров столицы по указанию телефонных мошенников. В отношении него расследуется уголовное дело. Суд избрал для несовершеннолетнего меру пресечения в виде домашнего ареста.

