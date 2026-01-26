Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 17:55

Спасатели предупредили водителей о частых ошибках на зимней дороге

Мособлпожспас: резкий поворот руля зимой может привести к заносу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Резкий поворот руля, торможение или нажатие на газ зимой могут привести к заносу и потере сцепления, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса. В ведомстве предупредили, что морозная погода в несколько раз увеличивает вероятность ДТП.

Нажимать на педаль следует плавно или использовать прерывистое торможение. Конечно, нужно выбирать скорость, соответствующую конкретным погодным и дорожным условиям, а не полагаться на зимнюю резину или полный привод. Кроме того, важно избегать резких маневров, поворотов и ускорений, особенно на мостах и эстакадах, где лед образуется раньше, — рассказал заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.

Спасатель отметил, что самым важным правилом является движение без спешки. Он призвал выходить из дома заранее и не превышать скорость на дорогах.

Ранее сообщалось, что на зиму можно закрыть нижнюю часть радиатора автомобиля. Он отметил, что радиатор плохо переносит низкие температуры.

