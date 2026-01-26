Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 19:19

Политолог оценил риски гражданской войны в США

Политолог Шевцов: в США назревает большой гражданский конфликт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Протесты в Миннеаполисе свидетельствуют о том, что в США назревает большой гражданский конфликт, заявил NEWS.ru политолог Юрий Шевцов. Так он прокомментировал недавнее убийство федеральной миграционной полицией белокожего американца, которое спровоцировало народные волнения.

Наметившееся противостояние в Миннесоте — признак того, что в США назревает большой гражданский конфликт. Посмотрим, какая стилистика оформится к осенним промежуточным выборам в конгресс. Сдав назад, [президент США] Дональд Трамп рискует потерять свой брутальный образ. А усилив силовое давление, рискует получить мощную «ответку» со стороны противников, — сказал Шевцов.

По его словам, происходящее напоминает события в США во время первого президентского срока Трампа. Однако, уточнил эксперт, тогда события в стране больше походили на «вялотекущую гражданскую войну».

Те события напоминали вялотекущую гражданскую войну. Тут и силовые акции Black Lives Matter со столкновениями в разных штатах, и штурм трампистами Капитолия с жертвами среди правоохранительных органов. Тогда против Трампа сработала грубая сила. Сейчас противостояние может зайти гораздо дальше, — считает политолог.

Ранее в Миннеаполисе протестующие против действий миграционной полиции начали сооружать баррикады на ключевых улицах в центральной части города. При этом правоохранительные органы временно покинули район проведения акции.

США
Гражданская война
Миннеаполис
Дональд Трамп
протесты
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
