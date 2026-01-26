Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 18:45

В России упали цены на некоторые виды овощей

Минсельхоз России сообщил о снижении цен на огурцы и помидоры с прошлого года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цены на огурцы и помидоры в России снизились по сравнению с прошлым годом, сообщило Министерство сельского хозяйства РФ. По данным ведомства, оптовая цена на огурцы упала на 5,7%, а на помидоры — на целых 17%, передает РИА Новости.

Согласно статистике Росстата, в магазинах томаты стали дешевле на 2,1%, а стоимость огурцов осталась на прежнем уровне. Хорошая ценовая ситуация связана с высоким урожаем прошлого года. В 2025 году было собрано около 7,6 млн тонн овощей, что позволило обеспечить почти 90% потребностей страны за счет собственного производства.

Росту урожая способствует развитие тепличных хозяйств. Сейчас в России работает более 340 теплиц общей площадью около 3,3 тыс. гектаров. До 2027 года планируется построить еще более 30 таких комплексов.

Отмечается, что государство поддерживает отрасль через льготные кредиты на строительство теплиц и различные субсидии. Например, в этом году на развитие овощеводства и картофелеводства выделено 3,5 млрд рублей.

Ранее глава Минсельхозпрода Бурятии Амгалан Дармаев заявил, что экспортный потенциал региона достаточно высокий. Он отметил, что большим спросом пользуются мясные и кондитерские изделия, а также молочная продукция.

Россия
Минсельхоз
овощи
цены
