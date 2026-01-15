Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 12:25

Министр сельского хозяйства Бурятии оценил экспортный потенциал республики

Глава Минсельхозпрода Бурятии Дармаев заявил о высоком экспортном потенциале

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Экспортный потенциал Бурятии достаточно высокий, заявил в беседе с «МК в Бурятии» глава Минсельхозпрода республики Амгалан Дармаев. Он отметил, что большим спросом пользуются мясные и кондитерские изделия, а также молочная продукция.

Экспортный потенциал Бурятии достаточно высок. Есть большой спрос у Монголии на йогурты и другие молочные товары. Все это в 2026 году мы будем поставлять увеличенными объемами. Пользуется спросом мясо свинокомплекса «Восточно-Сибирский». Также наши кондитерские изделия уже есть на рынке Китая, — рассказал Дармаев.

Он добавил, что в Китае также активно интересуются водой из Бурятии. Республика планирует выйти на рынок КНР с селенгинской облепихой — уникальным продуктом региона. Помимо этого, Бурятия заключила договоренность с Казахстаном на поставку тысячи голов телок, заключил министр.

Ранее глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что, несмотря на косвенное давление западных санкций, российские производители мяса смогли значительно расширить географию экспорта. В настоящее время российское мясо поставляется в 110 стран мира.

Бурятия
экспорт
регионы
экономика
