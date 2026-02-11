Россиянам рассказали, когда подешевеют овощи

Минсельхоз России прогнозирует снижение цен на овощи с весны, передает ТАСС. По данным ведомства, это станет возможным благодаря поступлению на рынок свежей продукции из теплиц, а затем и с открытых полей.

С весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на овощи будут снижаться, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что для овощного рынка, особенно огурцов, характерны сезонные колебания цен. Зимой стоимость традиционно повышается из-за перехода на более затратное тепличное производство. Однако весенний приход более дешевой продукции в магазины стабилизирует ситуацию.

Ранее сообщалось, что цены на огурцы в России за последние три месяца выросли более чем в два раза, что является нормальной сезонной динамикой, а не поводом для тревоги. По словам экспертов, аналогичная картина наблюдается каждый год. Так, к началу февраля килограмм огурцов 317 рублей, что на 111% выше, чем в конце октября.

До этого лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ограничить наценки на овощи. Он заявил, что ситуация с резким подорожанием огурцов этой зимой является ярким примером неэффективности существующего подхода.