Автоэксперт дал советы по эксплуатации автомобиля зимой Автоэксперт Балабас: нижнюю часть радиатора на зиму можно закрыть

На зиму можно закрыть нижнюю часть радиатора автомобиля, рассказал Общественной Службе Новостей автоэксперт Евгений Балабас. Он отметил, что радиатор плохо переносит низкие температуры.

Грязная, гнойная, соленая жижа, которая во время езды летит в нижнюю часть бампера, через прорези, которые есть практически у каждого автомобиля, попадает в нижнюю часть радиатора. Там происходит активная коррозия алюминия, забиваются соты, — объяснил Балабас.

Автоэксперт отметил, что в некоторые комплектации входит специальная накладка на нижнюю часть бампера. По его словам, такую деталь легко установить — она крепится на защелках.

Ранее автоэксперт Елена Лисовская рассказала, что автомобилям в мороз рекомендуется двигаться со скоростью почти в два раза меньше, чем обычно. По ее словам, в холодную погоду ходовая часть функционирует не очень хорошо.