Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 15:39

Автоэксперт дал советы по эксплуатации автомобиля зимой

Автоэксперт Балабас: нижнюю часть радиатора на зиму можно закрыть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На зиму можно закрыть нижнюю часть радиатора автомобиля, рассказал Общественной Службе Новостей автоэксперт Евгений Балабас. Он отметил, что радиатор плохо переносит низкие температуры.

Грязная, гнойная, соленая жижа, которая во время езды летит в нижнюю часть бампера, через прорези, которые есть практически у каждого автомобиля, попадает в нижнюю часть радиатора. Там происходит активная коррозия алюминия, забиваются соты, — объяснил Балабас.

Автоэксперт отметил, что в некоторые комплектации входит специальная накладка на нижнюю часть бампера. По его словам, такую деталь легко установить — она крепится на защелках.

Ранее автоэксперт Елена Лисовская рассказала, что автомобилям в мороз рекомендуется двигаться со скоростью почти в два раза меньше, чем обычно. По ее словам, в холодную погоду ходовая часть функционирует не очень хорошо.

автоэксперты
морозы
запчасти
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Травматолог предостерег от растирания обмороженных участков тела
Украинских врачей обвинили в пытках военнопленных
Двое друзей с собаками решили поохотиться в лесах Петербурга
Излишне «горячий» россиянин разделся в автобусе и выбежал на улицу в мороз
В Госдуме объяснили, почему Трамп заговорил о тайном супероружии США
Врач рассказала, как снизить риск развития хронических заболеваний
Ректор московского вуза ушел в отставку
Миссия ЮНЕСКО посетила Петербург впервые с 2018 года
Знаменитые часы «запели» в неурочное время для Путина и монарха в Эрмитаже
Стало известно, зачем Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби
Паулина Андреева предстала в образе с перьями и ботфортами
Минтранс усилил контроль за российским воздушным транспортом
Пять причин, по которым Пугачева не сможет вернуться на сцену в 2026 году
Следком подтвердил, что украинские врачи калечили российских военнопленных
Слоеный салат с креветками: мой фирменный рецепт с рисом и горошком
Зеленский забил тревогу из-за ситуации с отоплением в домах Киева
На Украине задержали скрывавшего доходы депутата
«Что-то здесь темное»: депутат о размещении 54 танков Abrams в Румынии
Меньшова поддержала призыв сменить ректора Школы-студии МХАТ
Автоэксперт оценил идею ввести зеленые номера для электромобилей
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.