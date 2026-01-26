Умные часы спасли попавшую в ДТП пассажирку такси

Умные часы автоматически вызвали экстренные службы пассажирке такси, попавшей в ДТП в Москве, передает Telegram-канал «112». Благодаря этому женщина своевременно получила медицинскую помощь и была госпитализирована.

По словам Елены Буяновой, при столкновении ее смартфон вылетел из рук. Однако специальный датчик на ее запястье, встроенный в умные часы, зафиксировал сильный удар и самостоятельно совершил звонок в службу спасения.

Сама Буянова подчеркнула, что ее история является не рекламой, а примером того, как современные технологии способны стать надежным помощником в критической ситуации. Она отметила, что гаджеты могут выступать в роли «тихого стража», готового прийти на выручку в непредвиденный момент.

Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) фитнес-эксперт Ольга Киселева заявила NEWS.ru, что умные часы — это хорошая маркетинговая идея. По ее словам, гаджет концентрирует внимание владельца на здоровье и создает ощущение контроля над жизнью. Она подчеркнула, что это хорошая мотивация следить за собой.