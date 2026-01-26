Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 17:20

В Москве завершили дело о неуплате налогов на 1 млрд рублей

СК России: два бизнесмена обвиняются в неуплате налогов на 1 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов двоих бизнесменов на сумму более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 200 млн рублей.

Следственными органами СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации и ее фактического владельца, — говорится в сообщении.

Расследование показало, что генеральный директор и реальный собственник предприятия, занимающегося строительством автодорог и магистралей, организовали фиктивный документооборот с аффилированными компаниями. Они намеренно включили в налоговую отчетность ложные данные о возмещении налога на добавленную стоимость по операциям с несуществующими контрагентами. Эти подложные сведения впоследствии передали налоговикам.

Ранее Тверской суд Москвы принял решение отложить судебное заседание по делу блогера Александры Митрошиной о легализации денежных средств на 5 февраля. Суд планировал допросить свидетелей, однако они не явились и будут извещены повторно. По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов.

СК РФ
Россия
налоги
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции
Полиция арестовала пастора, который 10 лет насиловал прихожанок
Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой
Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте
Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак
Политолог раскрыл, кто пытается разжечь гражданский конфликт в США
Машина скорой помощи в российском регионе стала целью ВСУ
Объявлены сроки нового этапа переговоров России, США и Украины
В Донбассе ограбили церковь
Рютте признал зависимость Евросоюза от США в ключевом вопросе
«Будем надеяться на здравомыслие»: депутат о запрете ЕС на импорт газа РФ
Члены Евросоюза отправились в суд из-за запрета российского газа
Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой
Онищенко оценил шансы создания вакцины против опасного вируса из Индии
Сына утопила, а дочь хотела забить камнем: в чем обвиняют Александру Шалину
Названа главная опасность переданных ВСУ французских дронов Rodeur
«Жизнь моя сложилась бестолково»: Волочкова со сцены рассказала о мужчинах
В Госдуме ответили на вопрос о новых налогах для самозанятых
Ребенок пострадал из-за взрыва «газовой бомбы на колесах»
Россиянин поел корм для попугаев и лишился прав
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.