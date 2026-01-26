В Москве завершили дело о неуплате налогов на 1 млрд рублей

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов двоих бизнесменов на сумму более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 200 млн рублей.

Следственными органами СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации и ее фактического владельца, — говорится в сообщении.

Расследование показало, что генеральный директор и реальный собственник предприятия, занимающегося строительством автодорог и магистралей, организовали фиктивный документооборот с аффилированными компаниями. Они намеренно включили в налоговую отчетность ложные данные о возмещении налога на добавленную стоимость по операциям с несуществующими контрагентами. Эти подложные сведения впоследствии передали налоговикам.

