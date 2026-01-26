Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 09:20

Российским предпенсионерам напомнили о льготах и выплатах в 2026 году

Юрист Виноградов: предпенсионерам в России положен целый комплекс мер поддержки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Статус предпенсионера в России дает человеку право на налоговые льготы, повышенное пособие по безработице и дополнительные социальные гарантии, заявил в беседе с «Газетой.Ru» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По его словам, данный статус гражданин получает за пять лет до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Одной из наиболее значимых выгод является комплекс налоговых льгот. Предпенсионер имеет право на полное освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта недвижимости каждого вида на выбор — квартиры, дома, гаража, — подчеркнул специалист.

Также такие сотрудники имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня раз в год для прохождения диспансеризации. Еще одним из преимуществ статуса предпенсионера юрист назвал защиту от необоснованного увольнения.

Если предпенсионер потерял работу по объективным причинам, то он может рассчитывать на повышенное пособие по безработице. Если служба занятости при поиске работы для такого человека столкнулась с трудностями, но при этом у него есть необходимый стаж и количество пенсионных баллов, то ему могут предложить досрочный выход на пенсию, резюмировал Виноградов.

Ранее юрист Оксана Красовская сообщила, что пенсионер может столкнуться с ситуацией, когда ему придется вернуть государству часть полученных средств из-за переплаты. По ее словам, такое возможно, если гражданин своевременно не информирует Соцфонд об изменениях в своей жизни.

