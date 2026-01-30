В Госдуме напомнили предпенсионерам о трудовых льготах

Безработные предпенсионеры имеют право на досрочный выход на пенсию, если не могут найти работу через службу занятости населения, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, для таких граждан действует целый ряд трудовых и социальных гарантий.

Для работающих предпенсионеров закреплено право на два оплачиваемых рабочих дня в год для прохождения диспансеризации. Работодатель обязан предоставить их по заявлению. Для предпенсионеров, оставшихся без работы, установлены повышенные гарантии. Они могут рассчитывать на увеличенное пособие по безработице. Кроме того, служба занятости может предложить таким гражданам бесплатное профессиональное обучение или переобучение. Также стоит упомянуть право на досрочное назначение пенсии. Если гражданин, имеющий необходимый страховой стаж и пенсионные коэффициенты, не может найти работу через службу занятости, ему будет предложено оформить страховую пенсию на два года раньше общеустановленного срока, — пояснил Чаплин.

Также, по его словам, в сфере трудовых отношений предусмотрена дополнительная защита для таких граждан. Депутат отметил, что увольнение работника предпенсионного возраста по инициативе работодателя строго регламентировано и требует веских оснований. Чаплин подчеркнул, что необоснованный отказ в приеме на работу может повлечь за собой административную и даже уголовную ответственность для нанимателей.

Ранее юрист Оксана Красовская сообщила, что пенсионер может столкнуться с ситуацией, когда ему придется вернуть государству часть полученных средств из-за переплаты. По ее словам, такое возможно, если гражданин своевременно не информирует Соцфонд РФ об изменениях в своей жизни.