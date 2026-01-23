В России предложили улучшить финансовую поддержку для предпенсионеров Депутат Миронов предложил увеличить пособия по безработице для предпенсионеров

Руководитель фракции «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить пособия по безработице для людей предпенсионного возраста, пишет 360.ru. По его словам, до четверти работодателей отказываются трудоустраивать эту категорию граждан из-за разного рода опасений.

Зря, работодатели массово отказывают предпенсионерам, поскольку они, конечно, опытные и ответственные работники. Именно на таких людях держатся многие предприятия, — высказался Миронов.

Он напомнил, что сейчас пособие по безработице выплачивают не более 12 месяцев подряд и полутора лет суммарно. Парламентарий отметил, что его соответствующий проект отклонили, сославшись на отсутствие средств в бюджете. В ответ на это Миронов призвал отказаться от возврата НДС экспортерам сырья.

Ранее члены партии «Справедливая Россия» предложили снизить ставку НДФЛ для работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Цель законопроекта — поддержать тех, чьи возможности увеличить доход ограничены.