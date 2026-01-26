Названо условие, без которого Россия и Украина не смогут подписать мир Политолог Самонкин: мирное соглашение не будет подписано без выборов на Украине

Подписание мирного соглашения невозможно без проведения выборов на Украине, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, смена украинской власти является ключевым шагом к достижению договоренностей.

Для того чтобы хоть как-то сохранить остатки украинского государства, [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) прилагает все усилия для скорейшего диалога и дипломатии. Тут существует проблематика. Во-первых, это легитимизация киевского режима, потому что срок полномочий президента и парламента давно уже истек. С их действующей конституцией ничего не проводят, ни президентские, ни парламентские выборы, для того чтобы иметь шансы на договоренности. С российской стороны все официально, понятно и легитимно, а с украинской — возникает огромное количество вопросов. Речь идет о проведении выборов, о создании нового, здравомыслящего и более адекватного правительства, — поделился Самонкин.

Он подчеркнул, что вывод ВСУ с территории Донбасса играет ключевую роль в переговорах. По словам Самонкина, Соединенные Штаты прилагают значительные усилия для быстрого завершения конфликта. Политолог указал, что Трамп советует Украине пойти на территориальные уступки, поскольку без этого невозможно достичь соглашения.

Юридически в Киеве прекрасно понимают, что Донбасс, Крым, Херсонская и Запорожская области полностью потеряны. Там живет русскоязычное население, люди уже фактически ассимилировались в России. То есть переходный этап новых субъектов заканчивается именно в новом, 2026 году. И теперь эти регионы будут активно восстанавливаться. Остановка боевых действий — это не только в пользу восстановления регионов, но и в первую очередь в пользу остановки бессмысленного кровопролития со стороны ВСУ, потому что потери украинской армии достаточно высокие, — заключил Самонкин.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тормозит процесс мирного урегулирования. По словам российского политика, это связано с затягиванием решения территориального вопроса.