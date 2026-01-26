Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 17:00

В Нефтекамске мужчина убил друга топором мясника

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Мужчина убил своего друга топориком мясника в Нефтекамске, сообщает СК РФ по Башкирии. Злоумышленник арестован.

Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 43-летнему жителю города Нефтекамска в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в ночь с 24 на 25 января 2026 года подозреваемый был дома вместе с приятелем, с которым распивал алкоголь. Во время ссоры, вспыхнувшей из-за бытовых разногласий, он начал бить знакомого ножом-топором по различным частям тела, включая шею и спину. Полученные травмы оказались смертельными, и пострадавший умер на месте.

Ранее сообщалось, что житель Красноярска получил полгода условно за угрозы убийством в адрес соседки, которую он счел виновной в пропаже своего кота. В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел к женщине и пообещал «перерезать глотку», если животное не вернется.

До этого стало известно, что житель Калининграда после развода с супругой начал угрожать ей физической расправой. Мужчина заявил, что расчленит ее тело и разложит по пакетам. 38-летний гражданин на протяжении нескольких месяцев систематически преследует свою бывшую жену и их общего девятилетнего сына. Также он напал на экс-супругу в присутствии ребенка и пытался ее задушить.

