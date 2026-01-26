В Нефтекамске мужчина убил друга топором мясника

Мужчина убил своего друга топориком мясника в Нефтекамске, сообщает СК РФ по Башкирии. Злоумышленник арестован.

Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 43-летнему жителю города Нефтекамска в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в ночь с 24 на 25 января 2026 года подозреваемый был дома вместе с приятелем, с которым распивал алкоголь. Во время ссоры, вспыхнувшей из-за бытовых разногласий, он начал бить знакомого ножом-топором по различным частям тела, включая шею и спину. Полученные травмы оказались смертельными, и пострадавший умер на месте.

