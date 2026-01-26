Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 18:25

Объявлены сроки нового этапа переговоров России, США и Украины

Песков допустил новый этап работы делегаций России, США и Украины на этой неделе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Москва ожидает продолжения работы группы представителей России, США и Украины, заявил представитель Кремля в эфире Первого канала. По его словам, консультации на экспертном уровне должны возобновиться в ближайшие дни.

Мы ожидаем, что работа на экспертном уровне будет продолжена. И что это будет на неделе, в течение недели, — подчеркнул Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, которые были достигнуты по итогам встречи в Анкоридже. Он добавил, что излишнее углубление в детали происходящего «контрпродуктивно». По словам замминистра, Москва прилагает максимум усилий в переговорном вопросе.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров между тем выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно затягивает мирные переговоры, чтобы удержать свою власть. По его словам, глава государства готов пожертвовать всем ради продолжения своей бескомпромиссной политики.

