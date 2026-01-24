Рябков рассказал об «анкориджских» настроениях на переговорах в Абу-Даби

Россия на переговорах по Украине отстаивает базовые понимания, которые были достигнуты по итогам встречи в Анкоридже, сообщил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат отметил, что излишнее углубление в детали происходящего «контрпродуктивно».

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в ходе контактов, которые в последние дни идут практически беспрерывно в разных форматах, была выработана схема урегулирования, полностью соответствующая базовым пониманиям президентов России и США, достигнутым в ходе их встречи в Анкоридже, — пояснил собеседник.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев подтвердил, что переговоры в Абу-Даби проходят непросто. По его словам, больше всего разногласий возникло при обсуждении территориальных уступок.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пережил нервный срыв в Давосе накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Психиатр Василий Шуров допустил, что агрессивность и раздражительность главы государства могли быть последствием употреблением наркотических веществ.