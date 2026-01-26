Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 18:30

Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой

Садовод Туманов: нельзя сбивать лед с веток деревьев лопатой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Снег совершенно не опасен для растений, однако налипший на ветвях лед может привести к тому, что они провиснут и отломятся, заявил в беседе с NEWS.ru председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Он посоветовал не сбивать лед лопатой — так можно повредить кору. Лучше, отметил он, связать ветки веревкой до весны.

Для деревьев может быть опасен лед, налипший на ветвях. Под его тяжестью они могут провисать и ломаться. Но не нужно сбивать лед лопатой, ведь так можно повредить ветки. Надо просто связать дерево веревкой, чтобы оно не разваливалось. Тогда ему никакой лед не страшен. Ветки не будут провисать и ломаться, — отметил Туманов.

Ранее член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова рассказала, что некоторые овощные культуры можно посадить на подоконнике в квартире. По ее словам, такие условия неплохо переносят перец, помидоры и огурцы. Для того чтобы они выросли и дали плоды, нужно использовать специальные семена, уточнила она. По ее словам, высаживать овощи стоит в горшках, а над растениями нужно повесить специальную фитолампу мощностью 40 ватт и более.

Читайте также
Садовод дал советы, что обязательно надо сделать на даче в период морозов
Общество
Садовод дал советы, что обязательно надо сделать на даче в период морозов
Автоэксперт дал советы по эксплуатации автомобиля зимой
Авто
Автоэксперт дал советы по эксплуатации автомобиля зимой
Заточка садового инструмента: простая инструкция для дачников
Семья и жизнь
Заточка садового инструмента: простая инструкция для дачников
Солиднее астильбы: если выбираете многолетник, не проходите мимо волжанки — огромная красавица с роскошной листвой
Общество
Солиднее астильбы: если выбираете многолетник, не проходите мимо волжанки — огромная красавица с роскошной листвой
Ученые раскрыли, где нужно жить для поддержания здоровья сердца
Здоровье/красота
Ученые раскрыли, где нужно жить для поддержания здоровья сердца
сад
дача
советы
садоводы
деревья
зима
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе ввели новые ограничения для российских дипломатов
ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше
Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова
«Проблемы есть»: Рютте оправдал политику Трампа в отношении Гренландии
Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине
«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева
В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов
Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы
Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки
Простой салат цезарь с курицей: пошаговый рецепт
Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно
В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны
«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак
Быстро и просто — рецепт самого нежного теста для вареников без воды
Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят
«Все сложно»: как живут приморцы, которых 30 лет назад перепутали в роддоме
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.