Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой

Снег совершенно не опасен для растений, однако налипший на ветвях лед может привести к тому, что они провиснут и отломятся, заявил в беседе с NEWS.ru председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Он посоветовал не сбивать лед лопатой — так можно повредить кору. Лучше, отметил он, связать ветки веревкой до весны.

Ранее член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова рассказала, что некоторые овощные культуры можно посадить на подоконнике в квартире. По ее словам, такие условия неплохо переносят перец, помидоры и огурцы. Для того чтобы они выросли и дали плоды, нужно использовать специальные семена, уточнила она. По ее словам, высаживать овощи стоит в горшках, а над растениями нужно повесить специальную фитолампу мощностью 40 ватт и более.