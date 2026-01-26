Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 18:26

Политолог раскрыл, кто пытается разжечь гражданский конфликт в США

Политолог Мирзаян: демократы в США пытаются разжечь гражданский конфликт

Фото: Alvaro Diaz/Global Look Press
Демократы пытаются разжечь в США гражданский конфликт и используют демонстрации и эксцессы с правоохранительными органами для дискредитации президента Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог-международник, американист Геворг Мирзаян. Так он прокомментировал недавнее убийство федеральной миграционной полицией белого американца в Миннеаполисе.

Это попытка устроить гражданский конфликт со стороны демократов, которые, безусловно, не создают эти ситуации, то есть не организуют отстрел демонстрантов на улицах, но используют происходящее для дискредитации действующего президента и для политической выгоды, — сказал Мирзаян.

По его словам, республиканцы в свою очередь не собираются разжигать гражданскую войну в США, а лишь хотят, чтобы в стране соблюдался закон.

Есть четкое понимание: если полиция проводит законные операции, в том числе по задержанию незаконных иммигрантов, не стоит им мешать. Если вы оказываете сопротивление полиции, будьте готовы к тому, что вас как минимум жестко задержат, с вами не будут церемониться, — сказал политолог.

По словам собеседника, американское общество всегда жило по таким принципам, но после истории с движением Black Lives Matter ситуация изменилась. Теперь же Штаты возвращаются к «новой нормальности», считает эксперт.

Ранее федеральные агенты пограничной службы застрелили 37-летнего медбрата по имени Алекс Джеффри Претти во время протестов в Миннесоте. Он пытался оказать помощь одной из протестующих. Женщина упала после того, как ее толкнули силовики.

