Названы дата и место похорон Вероники Ганич

Актрису и телеведущую Веронику Ганич планируют похоронить на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе Московской области, заявил в беседе с ТАСС ее сын Михаил. По словам мужчины, знаменитость проводят в последний путь в четверг, 29 января.

Похороны, скорее всего, будут на Николо-Архангельском кладбище, это будет в четверг, — подчеркнул собеседник агентства.

Ганич скончалась 25 января в возрасте 59 лет. Широкую популярность ей принесла роль в сериале «Кулагин и партнеры». Также она была известна как ведущая гастрономических программ на телеканале «Кухня ТВ» и автор проекта «География на вкус». Кроме того, Ганич работала на телеканалах «Россия 1» и НТВ.

Ранее сообщалось, что на 69-м году ушел из жизни гитарист Юрий Рыманов, известный по сотрудничеству с Владимиром Высоцким и участию в группе «Любэ». Коллеги описали его как музыканта с незаурядным даром. Его похоронят на Лайковском кладбище в Подмосковье 28 января.

До этого стало известно о кончине режиссера, сценариста и продюсера Александра Олейникова, который долгие годы проработал на российском телевидении. Ему было 60 лет. Его сын Максим рассказал, что отец умер ночью. По предварительным данным, причиной смерти Олейникова стал оторвавшийся тромб.