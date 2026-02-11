Началась церемония прощания с убитым девятилетним Пашей из Петербурга На Южном кладбище в Петербурге началось прощание с девятилетним Пашей

В Санкт-Петербурге 11 февраля прощаются с девятилетним Пашей Тифитулиным, в убийстве которого подозревается Петр Жилкин, передает корреспондент NEWS.ru. Ребенка похоронят на Южном кладбище.

Церемония проходит в открытом режиме, любой желающий может прийти на мероприятие. На кадрах видно большое количество людей, которые подходят к маленькому гробу и кладут цветы.

Также в сети появились кадры с гробом. На записи видно, как сотрудники ритуального агентства выносят небольшой красный гроб и кладут его на подиум под синим навесом. Вокруг можно заметить венки и многочисленные букеты цветов.

Ранее юрист Никита Сорокин, который представляет интересы семьи убитого ребенка сообщал, что на церемонии будут присутствовать полицейские и сотрудники Росгвардии, которые будут следить за порядком. Он также озвучил, где похоронят мальчика.

До этого появилась информация, что семье убитого Паши помогут решить проблему с жильем. Сорокин рассказал, что квартиру, в которой проживает его мать с другими детьми, отремонтируют за счет средств московского благотворительного фонда.