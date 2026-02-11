Появились кадры с гробом убитого в Петербурге мальчика

В сети появились кадры с гробом девятилетнего Паши Тифитулина, в убийстве которого обвиняют Петра Жилкина, передает корреспондент NEWS.ru. Церемония прощания проходит в Санкт-Петербурге на Южном кладбище.

На видеозаписи видно, как сотрудники ритуального агентства выносят небольшой красный гроб и кладут его на подиум. Вокруг можно заметить венки и цветы.

О пропаже ребенка стало известно 30 января. Мальчик, по его словам, собирался кататься с горки, но направился к гипермаркету в своем районе, находившемуся в нескольких остановках от его дома. В магазине его похитил Жилкин. На допросе он признался, что убил ребенка: сначала нанес удар по голове, а затем утопил тело.

Ранее сообщалось, что церемония проводится в открытом формате, и каждый может посетить мероприятие. На появившихся в интернете видео можно заметить множество людей, которые пришли, чтобы возложить цветы.

До этого в компьютере Жилкина было обнаружено огромное количество порнографического видео, включая записи, которые, предположительно, он снимал сам. По предварительным данным, он вступал в сексуальные контакты с детьми еще в Ростове-на-Дону.