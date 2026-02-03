Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:36

Подозреваемого в убийстве мальчика привезли к месту, где он утопил тело

Спасатели достают тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина Спасатели достают тело убитого девятилетнего мальчика Паши Тифитулина Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика во вторник утром был доставлен к Нижнему Шингерскому водопаду в Ленобласти для проверки показаний на месте, сообщает 78.ru. По информации источника, правоохранители перекрыли трассу и оцепили территорию, чтобы мужчина подтвердил ранее данные показания, включая способ и хронологию убийства.

Задержанного поймали после погони на трассе, он сознался в убийстве ребенка. По его словам, тело мальчика он утопил. Подозреваемый является уроженцем Лисичанска в ЛНР.

При этом выяснилось, что задержанный увлекался детской порнографией. Источник отметил, что большое количество соответствующего контента обнаружено на его электронных устройствах.

Жители поселка Яльгелево в Ленобласти, где жил подозреваемый, считают его конфликтным и агрессивным человеком. Местная жительница Валерия вспомнила инцидент 2024 года, когда в реке нашли тело местного жителя Валентина. После трагического случая с ребенком, соседи допускают, что Валентин мог быть убит.

