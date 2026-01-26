Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 18:40

Известный российский телеведущий четыре часа пролежал на полу

НТВ: комик Белоголовцев четыре часа пролежал в ванной с инсультом

Сергей Белоголовцев Сергей Белоголовцев Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев рассказал, как он перенес инсульт в ванной. По его словам, сказанным в эфире НТВ, он провел четыре часа на полу, пока его не нашла сестра.

Это была бы, конечно, достойная смерть комика. Помер в туалете! Сделал уборку, в ванной на влажном полу поскользнулся, чтобы не упасть, извернулся, сел на задницу, и что-то стало нехорошо, прилег на бочок. Открываю глаза и вижу мою любимую сестру, она говорит: «Ну-ка улыбнись, да у тебя инсульт!»рассказал Белоголовцев.

Ранее кардиолог Екатерина Паукова заявила, что эмоциональные переживания способны вызвать резкие изменения давления даже у человека без хронических болезней. Для нормализации состояния она посоветовала кратковременный отдых в прохладном помещении и дыхательные упражнения.

До этого врач-кардиолог, эксперт по доказательной медицине кандидат медицинских наук Игнат Рудченко рассказал о негативном воздействии стресса, алкоголя и праздничной пищи на артериальное давление. Он также указал на ежегодный рост числа пациентов кардиологических отделений в период зимних праздников.

