Доктор Мясников оценил риски распространения вируса Нипах в России

России не угрожает распространение смертельно опасного вируса Нипах, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он пояснил, что природный резервуар (организм, в котором живет вирус и откуда он может передаваться другим) инфекции в РФ не представлен.

Природного резервуара этого вируса у нас нет. Природный резервуар вируса Нипах — это крыланы рода Pteropus (так называемые летучие лисицы, крупные фруктовые летучие мыши), — написал Мясников.

Доктор добавил, что даже завозные случаи заболевания с трудом передаются от человека к человеку. Для инфицирования, по его словам, необходим исключительно тесный и продолжительный контакт, в рамках которого вирус может распространяться воздушно-капельным путем.

При этом высокая летальность, достигающая 50–75%, по мнению специалиста, сама по себе препятствует широкой пандемии. Он пояснил, что вирус так быстро выводит носителя из строя, что тот не успевает стать активным источником массового заражения.

