26 января 2026 в 18:48

Основателя iGooods признали экстремистом

Росфинмониторинг внес основателя iGooods Куниса в список экстремистов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Росфинмониторинг внес сооснователя сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса в перечень террористов и экстремистов. Бизнесмен уехал из России после того, как его приговорили к штрафу в 350 тыс. рублей за пожертвование ФБК (экстремистская организация, деятельность которой на территории РФ запрещена).

Кунис Григорий Михайлович, 29.05.1967 г. р., г. Ленинград, — говорится в сообщении.

По словам Куниса, он решил покинуть Россию, чтобы не «искушать судьбу». Он также предположил, что никогда не вернется на родину. Предприниматель также отметил, что покидал страну с небольшим рюкзаком, в который взял лишь ноутбук, пару комплектов белья, одну книгу и предметы гигиены.

В суде бизнесмен признал вину. По данным следствия, с августа 2021 года по февраль 2022 года он совершил семь онлайн-переводов по 500 рублей. Куниса освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Блогера Никиту Ефремова до этого приговорили к трем годам лишения свободы условно в рамках уголовного дела о финансировании ФБК. Также ему назначили три года испытательного срока.

