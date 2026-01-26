Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 18:45

Массовые продажи Toyota и Mazda удивили российский авторынок

Toyota и Mazda поднялись на пятую и шестую позиции на авторынке в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За период с 19 по 25 января на российском рынке было продано 555 автомобилей Toyota и 541 Mazda, сообщает «Автостат». Это позволило Toyota подняться с шестой на пятую строчку еженедельного рейтинга продаж, а Mazda — с девятой на шестую, несмотря на отсутствие официальных поставок в страну.

Лидером продаж осталась Lada с 4493 реализованными машинами. Второе и третье места заняли китайский Haval и российский Tenet с результатами 2157 и 1894 автомобиля соответственно, Geely расположился на четвертой позиции — 1041 единица, а Toyota и Mazda следуют за ним.

Седьмое место занял Belgee (527 проданных машин), замыкают десятку Changan (504), Chery (422) и Jetour (397). Общий объем продаж новых легковых автомобилей за неделю составил 18,2 тыс., что на 19% меньше, чем за третью неделю 2026 года.

Ранее в премии «@Авто: выбор года» по итогам голосования более 300 тыс. читателей победителями в категориях стали китайские модели: Geely X50 — лучший компактный кроссовер, Haval Jolion и Haval F7 — лучшие в своих ценовых сегментах среди среднеразмерных. Среди полноразмерных лидировали Tank 700, Tank 500 и Haval H9. Лучшим гибридом или электромобилем был признан кроссовер 3е.

авторынок
автомобили
статистики
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе ввели новые ограничения для российских дипломатов
ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше
Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова
«Проблемы есть»: Рютте оправдал политику Трампа в отношении Гренландии
Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине
«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева
В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов
Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы
Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки
Простой салат цезарь с курицей: пошаговый рецепт
Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно
В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны
«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак
Быстро и просто — рецепт самого нежного теста для вареников без воды
Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят
«Все сложно»: как живут приморцы, которых 30 лет назад перепутали в роддоме
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.