Массовые продажи Toyota и Mazda удивили российский авторынок Toyota и Mazda поднялись на пятую и шестую позиции на авторынке в России

За период с 19 по 25 января на российском рынке было продано 555 автомобилей Toyota и 541 Mazda, сообщает «Автостат». Это позволило Toyota подняться с шестой на пятую строчку еженедельного рейтинга продаж, а Mazda — с девятой на шестую, несмотря на отсутствие официальных поставок в страну.

Лидером продаж осталась Lada с 4493 реализованными машинами. Второе и третье места заняли китайский Haval и российский Tenet с результатами 2157 и 1894 автомобиля соответственно, Geely расположился на четвертой позиции — 1041 единица, а Toyota и Mazda следуют за ним.

Седьмое место занял Belgee (527 проданных машин), замыкают десятку Changan (504), Chery (422) и Jetour (397). Общий объем продаж новых легковых автомобилей за неделю составил 18,2 тыс., что на 19% меньше, чем за третью неделю 2026 года.

Ранее в премии «@Авто: выбор года» по итогам голосования более 300 тыс. читателей победителями в категориях стали китайские модели: Geely X50 — лучший компактный кроссовер, Haval Jolion и Haval F7 — лучшие в своих ценовых сегментах среди среднеразмерных. Среди полноразмерных лидировали Tank 700, Tank 500 и Haval H9. Лучшим гибридом или электромобилем был признан кроссовер 3е.