Европа воспользовалась почти 100% закачанного летом газа

Европа с начала отопительного сезона отобрала из хранилищ 54 млрд кубов газа, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Это 99% топлива, закачанного летом 2025 года.

Отмечается, что 14 февраля из хранилищ забрали 493 млн кубометров газа. При этом общий объем запасного топлива сейчас составляет примерно 37,5 млрд кубометров. Это происходит на фоне похолодания в странах Европы: температура в настоящее время заметно ниже, чем на прошедшей неделе.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции упал ниже критической отметки в 25%, установив исторический антирекорд для середины февраля. К настоящему моменту из французских резервуаров извлечено уже более 95% объема топлива, закачанного в период подготовки к отопительному сезону.

До этого представитель «Альтернативы для Германии» по энергетической политике Штеффен Котре заявил, что в бундестаге растут требования к кабинету министров вернуть закупки российского газа на фоне 96-процентной зависимости ФРГ от американского СПГ. При этом, по словам политика, правительство отказывается признавать эту зависимость.