Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 13:37

Европа воспользовалась почти 100% закачанного летом газа

GIE: Европа выкачала из хранилищ 54 млрд кубов газа, закачанного летом 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Европа с начала отопительного сезона отобрала из хранилищ 54 млрд кубов газа, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Это 99% топлива, закачанного летом 2025 года.

Отмечается, что 14 февраля из хранилищ забрали 493 млн кубометров газа. При этом общий объем запасного топлива сейчас составляет примерно 37,5 млрд кубометров. Это происходит на фоне похолодания в странах Европы: температура в настоящее время заметно ниже, чем на прошедшей неделе.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что уровень заполненности подземных хранилищ газа Франции упал ниже критической отметки в 25%, установив исторический антирекорд для середины февраля. К настоящему моменту из французских резервуаров извлечено уже более 95% объема топлива, закачанного в период подготовки к отопительному сезону.

До этого представитель «Альтернативы для Германии» по энергетической политике Штеффен Котре заявил, что в бундестаге растут требования к кабинету министров вернуть закупки российского газа на фоне 96-процентной зависимости ФРГ от американского СПГ. При этом, по словам политика, правительство отказывается признавать эту зависимость.

Европа
газ
хранилища
статистики
запасы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, чем завершится скандал из-за скрытых съемок в отелях КНР
Авария с фурами парализовала трассу М-4 «Дон» под Тулой
В Нидерландах предупредили о возможности взломать F-35
Фальков предложил шаги по реформированию системы высшего образования в РФ
Незаконный сбыт алкоголя обернулся миллионным штрафом
День всех влюбленных закончился смертью массажистки из Петербурга
Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят
Путин поблагодарил губернаторов за поддержку участников СВО
«Родная Россия»: Лукашенко рассказал о решении проблем с США
Кремль анонсировал поездку Путина в Казахстан
ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля
Психолог ответила, каким болезням подвержены люди разного темперамента
В Кремле жестко ответили на заявления западных стран о смерти Навального
«Запад не справляется»: стало известно, чего действительно не хватает ВСУ
«Будет затишье»: военэксперт об огромных потерях ВСУ в Сумской области
Российскую «Молнию-2» модернизировали для большего урона
«Льется большим потоком»: военэксперт раскрыл правду о помощи Запада ВСУ
Лукашенко раскрыл политику Белоруссии в отношении России в будущем
Омбудсмен узнала судьбу сотен пропавших бойцов СВО
Академик оценил вероятность развития новых эпидемий
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.