Назначена исполняющая обязанности ректора МГПУ

Исполняющим обязанности ректора Московского городского педагогического университета назначена Елена Геворкян. На протяжении 17 лет она работает в университете — занимала должности проректора по научной работе и первого проректора, — рассказали в пресс-службе.

Геворкян была представлена как опытный руководитель, детально осведомленный обо всех аспектах управления университетом, включая его развитие и образовательные инициативы. Она отмечена государственными наградами за вклад в сферу образования, среди которых премия правительства Российской Федерации и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее ректор МГПУ Игорь Реморенко заявил о своей отставке. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он отметил, что за последнее время в вузе было сделано много хорошего.

До этого сообщалось, что МГПУ прекращает подготовку по всем направлениям, не связанным с педагогикой, и переводит несколько тысяч студентов в другие вузы. Учащимся, не согласным на перевод, грозит отчисление, а подробности процедуры вуз не разглашает.