Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 18:57

Назначена исполняющая обязанности ректора МГПУ

Проректор Геворкян назначена исполняющей обязанности главы МГПУ

Главное здание Московского педагогического государственного университета Главное здание Московского педагогического государственного университета Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Исполняющей обязанности ректора Московского городского педагогического университета назначена Елена Геворкян, сообщило РИА Новости. Ранее он занимала должности проректора по научной работе и первого проректора.

Исполняющим обязанности ректора Московского городского педагогического университета назначена Елена Геворкян. На протяжении 17 лет она работает в университете — занимала должности проректора по научной работе и первого проректора, — рассказали в пресс-службе.

Геворкян была представлена как опытный руководитель, детально осведомленный обо всех аспектах управления университетом, включая его развитие и образовательные инициативы. Она отмечена государственными наградами за вклад в сферу образования, среди которых премия правительства Российской Федерации и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее ректор МГПУ Игорь Реморенко заявил о своей отставке. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он отметил, что за последнее время в вузе было сделано много хорошего.

До этого сообщалось, что МГПУ прекращает подготовку по всем направлениям, не связанным с педагогикой, и переводит несколько тысяч студентов в другие вузы. Учащимся, не согласным на перевод, грозит отчисление, а подробности процедуры вуз не разглашает.

ректоры
университеты
Россия
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе ввели новые ограничения для российских дипломатов
ВСУ познали ад, ЧП под Мурманском, русские в Голливуде: что будет дальше
Слухи о приступах, роман с женатым, уход Алентовой: как живет Мария Аронова
«Проблемы есть»: Рютте оправдал политику Трампа в отношении Гренландии
Путин рассказал о просьбах отказаться от ударов по Украине
«Дальше быть банкоматом»: в Польше оцепенели из-за щедрости ЕС для Киева
В мобилизации на Украине нашли сходства со зверствами нацистов
Мэру Нью-Йорка посоветовали перенять один полезный опыт у коллег из Москвы
Экс-президент Франции нашел способ избавиться от слежки
Простой салат цезарь с курицей: пошаговый рецепт
Уникальный маринад для свиных ребрышек — просто и вкусно
В Канаде умер ветеран Великой Отечественной войны
«Змеиный фрукт» — как выбрать и как готовить фрукт салак
Быстро и просто — рецепт самого нежного теста для вареников без воды
Салат из курицы с фасолью и сухариками: вкусно, быстро и доступно
Кумкват — «золотой цитрус» со съедобной кожурой: чем он хорош?
Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Личи, или китайская слива: как выбрать, чем полезен и что из него готовят
«Все сложно»: как живут приморцы, которых 30 лет назад перепутали в роддоме
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.