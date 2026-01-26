Ректор московского вуза ушел в отставку Ректор МГПУ Реморенко заявил об уходе со своего поста

Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко заявил о своей отставке. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он отметил, что за последнее время в вузе было сделано много хорошего.

Сегодня последний день работаю ректором МГПУ. Считаю, что мы много толкового сделали, — написал Реморенко.

Ранее сообщалось, что МГПУ прекращает подготовку по всем направлениям, не связанным с педагогикой, и переводит несколько тысяч студентов в другие вузы. Учащимся, не согласным на перевод, грозит отчисление, а подробности процедуры вуз не разглашает. Отмечается, что под сокращение попадает около половины программ вуза, включая «Рекламу и связи с общественностью», «Дизайн среды» и «Социологию».

В свою очередь доктор исторических наук ведущий научный сотрудник НИИ государственной политики и отраслевого управления экономикой ГУУ Ирина Гончарова выразила мнение, что при переходе вузов к узкопрофильному обучению необходимо сохранить права студентов непрофильных направлений. При этом она считает, что сужение количества специальностей для обучения приведет к повышению качества образования.