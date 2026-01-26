Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 19:04

В Кремле оценили важность визита короля Малайзии

Песков: частный визит короля Малайзии позволит обсудить широкий круг вопросов

Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим Президент РФ Владимир Путин и верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим Фото: Михаил Синицын/РИА Новости
Частный визит верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима в Россию дает возможность обсудить широкий круг вопросов с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала. По его словам, ключевое значение в переговорах имеет прямое общение между лидерами.

Сейчас речь идет о частном визите верховного правителя, но, с другой стороны, частный визит — это очень хорошая возможность провести обсуждение без какой-то фиксированной повестки дня и поговорить по самому широкому кругу вопросов. Главное — это прямое общение один на один, — сказал Песков.

Ранее Путин провел частную экскурсию по Эрмитажу для Султана Ибрагима, показав ему исторические залы и бывшие императорские апартаменты. Особое внимание было уделено знаменитым часам «Павлин», которые специально для гостя запустили вне обычного графика.

До этого Песков заявил, что Путин высоко оценивает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и его администрации. Он подчеркнул, что Россия приветствует эти усилия и видит их результативность.

