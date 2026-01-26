Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Индия готовит резкое снижение пошлин на европейские автомобили

Reuters: Индия может снизить пошлины на автомобили из ЕС до 10%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Индия планирует снизить импортную пошлину на автомобили из Европейского союза с нынешних 110 до 40, а затем до 10%, сообщает Reuters. Решение связано с подготовкой соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС и должно упростить доступ европейских автопроизводителей на индийский рынок.

Снижение тарифа станет самым масштабным шагом по открытию автомобильного рынка Индии, входящей в БРИКС. По данным источников агентства, постепенное уменьшение пошлины облегчит выход в страну таких компаний, как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

Индия остается третьим по величине автомобильным рынком в мире после США и Китая, однако ее автопром считается одним из наиболее защищенных. В настоящее время Нью-Дели взимает пошлины в размере 70 и 110% на импортируемые автомобили.

Ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин предположил, что в 2026 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в стране сохранятся на уровне 1,4 млн единиц. При этом рынок подержанных машин, напротив, сократится на 5%. По его словам, средняя цена нового авто вырастет на 10% и достигнет 3,85 млн рублей.

