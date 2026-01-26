Собиравший милостыню мужчина без пальцев оказался состоятельным бизнесменом

Мужчина, собиравший милостыню на улицах индийского города Индор, оказался бизнесменом, владеющим недвижимостью и машинами, пишет Oddity Central. Власти раскрыли аферу в ходе кампании по ликвидации уличного попрошайничества.

Речь идет о 50-летнем Мангилале — одном из самых известных нищих Индора. Мужчина годами собирал милостыню на оживленном рынке Сарафа. Он потерял пальцы рук из-за проказы и передвигался на маленькой колесной платформе, производя впечатление крайне беспомощного человека. Он никогда ничего не просил, а просто молча сидел, опустив глаза, что, как оказалось, приносило ему тысячи рупий ежедневно.

Подозрения возникли после того, как его доставили в социальный центр. В ходе проверки выяснилось, что все собранные деньги Мангилал не тратил, а инвестировал, давая их в долг торговцам под проценты. При этом во владении у мужчины оказалось три объекта недвижимости, включая трехэтажный дом, а также две моторикши и личный автомобиль с шофером, которому он ежемесячно выплачивает $130 (9,9 тыс. рублей).

Сам Мангилал считает, что не нарушал закон, так как никогда ни о чем не просил. Сейчас власти проверяют его банковские счета. Они также подозревают, что мужчина вовлек в эту схему членов своей семьи.

Я просто стою там. Люди сами кладут деньги мне в карман или бросают их на доску, — объяснил он.

