Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 15:47

Собиравший милостыню мужчина без пальцев оказался состоятельным бизнесменом

Собиравший милостыню житель Индии оказался владельцем недвижимости и автомобилей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мужчина, собиравший милостыню на улицах индийского города Индор, оказался бизнесменом, владеющим недвижимостью и машинами, пишет Oddity Central. Власти раскрыли аферу в ходе кампании по ликвидации уличного попрошайничества.

Речь идет о 50-летнем Мангилале — одном из самых известных нищих Индора. Мужчина годами собирал милостыню на оживленном рынке Сарафа. Он потерял пальцы рук из-за проказы и передвигался на маленькой колесной платформе, производя впечатление крайне беспомощного человека. Он никогда ничего не просил, а просто молча сидел, опустив глаза, что, как оказалось, приносило ему тысячи рупий ежедневно.

Подозрения возникли после того, как его доставили в социальный центр. В ходе проверки выяснилось, что все собранные деньги Мангилал не тратил, а инвестировал, давая их в долг торговцам под проценты. При этом во владении у мужчины оказалось три объекта недвижимости, включая трехэтажный дом, а также две моторикши и личный автомобиль с шофером, которому он ежемесячно выплачивает $130 (9,9 тыс. рублей).

Сам Мангилал считает, что не нарушал закон, так как никогда ни о чем не просил. Сейчас власти проверяют его банковские счета. Они также подозревают, что мужчина вовлек в эту схему членов своей семьи.

Я просто стою там. Люди сами кладут деньги мне в карман или бросают их на доску, — объяснил он.

Ранее стало известно, что крупнейший в Соединенных Штатах аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке заполонили бездомные. Агрессивные попрошайки требуют от пассажиров «поделиться деньгами из кошелька», в некоторых случаях они прибегают к угрозам. При этом полиция и охрана аэропорта закрывают глаза на ситуацию.

Индия
бездомные
попрошайки
нищие
бизнесмены
недвижимость
автомобили
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Травматолог предостерег от растирания обмороженных участков тела
Украинских врачей обвинили в пытках военнопленных
Двое друзей с собаками решили поохотиться в лесах Петербурга
Излишне «горячий» россиянин разделся в автобусе и выбежал на улицу в мороз
В Госдуме объяснили, почему Трамп заговорил о тайном супероружии США
Врач рассказала, как снизить риск развития хронических заболеваний
Ректор московского вуза ушел в отставку
Миссия ЮНЕСКО посетила Петербург впервые с 2018 года
Знаменитые часы «запели» в неурочное время для Путина и монарха в Эрмитаже
Стало известно, зачем Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби
Паулина Андреева предстала в образе с перьями и ботфортами
Минтранс усилил контроль за российским воздушным транспортом
Пять причин, по которым Пугачева не сможет вернуться на сцену в 2026 году
Следком подтвердил, что украинские врачи калечили российских военнопленных
Слоеный салат с креветками: мой фирменный рецепт с рисом и горошком
Зеленский забил тревогу из-за ситуации с отоплением в домах Киева
На Украине задержали скрывавшего доходы депутата
«Что-то здесь темное»: депутат о размещении 54 танков Abrams в Румынии
Меньшова поддержала призыв сменить ректора Школы-студии МХАТ
Автоэксперт оценил идею ввести зеленые номера для электромобилей
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.