Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 17:41

Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками

Бездомные заполонили крупнейший в США аэропорт имени Джона Кеннеди

Фото: Zhang Fengguo/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Крупнейший в Соединенных Штатах аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке заполонили бездомные, сообщает газета The New York Post. Агрессивные попрошайки требуют от пассажиров «поделиться деньгами из кошелька», в некоторых случаях они прибегают к угрозам. При этом полиция и охрана аэропорта закрывают глаза на ситуацию.

Как только мы вошли в терминал, один из них закричал: «Можешь что-нибудь купить мне?» Полицейские ничего не сделали, а этот парень следовал за нами, прося у нас денег. Все это время он не оставлял нас в покое, — пожаловался один из туристов, возвращавшийся из поездки во Флориду.

Уточняется, что бездомные даже заблокировали общественные туалеты на территории аэропорта. По словам пассажиров, они заняли все кабинки. Некоторые попрошайки устроились прямо на полу.

Ранее юрист Людмила Айвар рассказала, что за попрошайничество на улицах предусмотрены не только штрафы, но и реальные тюремные сроки — вплоть до четырех лет лишения свободы. По ее словам, минимальное наказание — штраф до 1,5 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.

США
Нью-Йорк
аэропорты
бездомные
попрошайки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев констатировал, что форум в Давосе не крутился вокруг Украины
Вертолет с тайваньскими туристами разбился в Японии
Карьерный консультант дал советы, как подготовиться к увольнению
Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители обчистили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» на Украине перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.