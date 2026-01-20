Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками

Крупнейший в Соединенных Штатах аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке заполонили бездомные, сообщает газета The New York Post. Агрессивные попрошайки требуют от пассажиров «поделиться деньгами из кошелька», в некоторых случаях они прибегают к угрозам. При этом полиция и охрана аэропорта закрывают глаза на ситуацию.

Как только мы вошли в терминал, один из них закричал: «Можешь что-нибудь купить мне?» Полицейские ничего не сделали, а этот парень следовал за нами, прося у нас денег. Все это время он не оставлял нас в покое, — пожаловался один из туристов, возвращавшийся из поездки во Флориду.

Уточняется, что бездомные даже заблокировали общественные туалеты на территории аэропорта. По словам пассажиров, они заняли все кабинки. Некоторые попрошайки устроились прямо на полу.

Ранее юрист Людмила Айвар рассказала, что за попрошайничество на улицах предусмотрены не только штрафы, но и реальные тюремные сроки — вплоть до четырех лет лишения свободы. По ее словам, минимальное наказание — штраф до 1,5 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.