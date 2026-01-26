Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 19:08

Эксперт раскрыл, кого ждут проблемы из-за запрета ЕС российского газа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Венгрия и Словакия, основные импортеры российского трубопроводного газа в ЕС, действительно могут оспорить общеевропейский запрет в судебном порядке, заявил NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Однако их шансы на успех в этой борьбе пока неясны, считает эксперт.

Поставки трубопроводного газа в ЕС сейчас составляют около 13–14 млрд кубометров в год. Основную часть этих объемов импортируют Венгрия и Словакия. На наш взгляд, эти страны при условии сохранения текущего правительства могут оспорить решение о запрете импорта российского газа в судебном порядке, но шансы на успех тут оценить сложно, — сказал Кауфман.

Главной проблемой для обеих стран аналитик назвал их географическое положение — отсутствие выхода к морю. Это, по его словам, существенно ограничивает возможности по диверсификации источников газа и делает их наиболее уязвимыми в случае полного прекращения российских поставок.

Ранее сообщалось, что Словакия и Венгрия планируют подать иск в Европейский суд с требованием отменить запрет на импорт российского газа, который должен вступить в силу в 2027 году. Как заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, решение связано с тем, что страны считают регламент REPower EU несправедливым по отношению к их энергетическим потребностям и нарушает базовые договоры ЕС.

Наталья Петрова
Н. Петрова
